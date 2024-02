Nuove regole per le valigie sui treni: chi le vìola dovrà lasciarle alla stazione

Ci saranno delle misure da rispettare per tutti

ROMA – Arrivano regole nuove per il trasporto dei bagagli per chi viaggia Frecce di Trenitalia. Da domani, con l’avvio del mese di marzo, entra in vigore il nuovo regolamento della società di trasporto che impone limiti su numero di valigie e dimensioni delle stesse con relative sanzioni per chi non si adegua. Chi viaggia su Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca di Trenitalia, dal mese di marzo non potrà portare più di due bagagli al seguito, ma dovrà anche rispettare delle regole di misure, proprio come accade per chi viaggia in aereo. Chi non rispetterà le regole sarà sanzionato con una multa da 50 euro e dovrà lasciare il bagaglio alla prima stazione.

Le misure dalle valigie da rispettare

Le nuove condizioni prevedono per tutti il trasporto gratuito fino ad un massimo di due bagagli a passeggero. Se si viaggia in seconda classe e nei livelli di servizio Standard e Premium, inoltre, la somma delle dimensioni totali del bagaglio (lunghezza più larghezza più profondità), inclusi tasche, ruote e manici, non deve essere superiore a 161 cm (di cui ogni dimensione non superiore a 80 cm). Se si viaggia in prima classe e nei livelli di servizio Executive e Business la somma delle dimensioni totali del bagaglio (lunghezza più larghezza più profondità), inclusi tasche, ruote e manici, non deve essere superiore a 183 cm (di cui ogni dimensione non superiore a 120 cm).

Le regole per bici e i monopattini

Nuove regole anche per biciclette e monopattini che, insieme a carrozzine e passeggini, sono ammessi oltre il numero massimo di due bagagli a persona. Trenitalia informa che la somma delle dimensioni totali di sci, carrozzine, passeggini e strumenti musicali non deve essere superiore a 200 cm (lunghezza più larghezza più profondità). Inoltre bici e monopattini elettrici sono ammessi purché smontate oppure pieghevoli e obbligatoriamente riposte in una sacca. Anche per quest’ultima ci sono però regole visto che le dimensioni della sacca in cui devono essere trasportare bicicletta o monopattino elettrico non devono essere superiori a 80x110x45 cm.

Aggiornamento delle 17.30: “Alla luce di alcune richieste, anche da parte di associazioni dei consumatori, Trenitalia comunica che ha deciso di sospendere l’applicazione, a partire dal 1 marzo, del regolamento sul trasporto di bagagli, monopattini e biciclette a bordo treno”. Lo si legge in una nota di Trenitalia. Il regolamento prevedeva per chi viaggiava sulle Frecce, l’obbligo di contenere bici e monopattini in sacche e non superare ingombri definiti e il limite di 2 bagagli a bordo.