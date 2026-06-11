L'annuncio del presidente Trump a Fox

WASHINGTON – Nuovo attacco su larga scala degli Usa contro l’Iran. L’operazione militare nella notte. Gli Stati Uniti hanno usato 49 missili Tomahawks per colpire target all’interno dell’Iran, alcuni dei quali a 65 chilometri da Teheran – ha detto il presidente Donald Trump a Fox -. I jet americani stanno operando nello spazio aereo iraniano”, ha aggiunto Trump.

L’esercito iraniano ha dichiarato che “qualsiasi nave che transiti nello Stretto di Hormuz sarà presa di mira”, annunciando subito dopo di averne già colpite due.

Media iraniani hanno riportato esplosioni nel sud del paese, vicino allo Stretto di Hormuz, dopo che Washington ha ammesso di aver condotto attacchi difensivi. Esplosioni sono state udite nella città portuale meridionale di Bandar Abbas, sull’isola di Qeshm e nelle città di Minab e Sirik. Fonti iraniane hanno riferito di colpi di “proiettili nemici” a Qeshm e nelle città di Kargan e Sirik.

Gli attacchi all’Iran sono un atto di “diplomazia coercitiva” che punta a ottenere concessioni dall’Iran, afferma il Pentagono, secondo quanto riporta il Wall Street Journal. Tutti i target attaccati dagli Stati Uniti in Iran sono nei pressi dello Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar e sistemi di difesa. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti del Pentagono.

Il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc) ha annunciato di aver colpito basi in Kuwait e Bahrein in risposta ai rinnovati raid aerei statunitensi contro l’Iran. “In due ondate di operazioni, diciotto importanti obiettivi appartenenti all’esercito statunitense sono stati colpiti” presso le basi di Ali al-Salem e Ahmad al-Jaber in Kuwait e la base aerea di Sheikh Isa in Bahrein, ha dichiarato l’Irgc citato dall’agenzia di stampa iraniana Irna. I media statali di Teheran avevano precedentemente riportato un attacco al quartier generale della Quinta flotta statunitense in Bahrein.