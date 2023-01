“Oggi la mafia ha perso: adesso la verità” manifestazione a piazza Verga

"L'arresto di Matteo Messina Denaro è una vittoria"

CATANIA – “Oggi la mafia ha perso. E adesso verità. L’arresto di Matteo Messina Denaro è una vittoria, attesa da troppi anni, delle siciliane e dei siciliani onesti. I Magistrati, le donne e gli uomini delle forze dell’ordine, con la schiena dritta, che hanno lavorato per realizzare questo risultato, hanno la nostra riconoscenza. Vogliamo festeggiare l’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Consapevoli che la mafia non è affatto sconfitta. Vogliamo denunciare le reti di complicità che ne hanno impedito l’arresto per trent’anni. 31 anni fa le catanesi e i catanesi, nei giorni delle stragi di mafia, si sono incontrati davanti al palazzo di giustizia per esprimere dolore e rabbia.

Oggi, lunedì 16 gennaio, alle ore 19,00 vogliamo incontrarci sempre in piazza Verga, per gridare che almeno oggi la mafia ha perso, che vogliamo verità”. Lo comunicano in una nota l’Arci e la Cgil di Catania che oggi scenderanno in piazza.