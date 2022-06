Elena forse uccisa per gelosia, le bugie sulla bambina VIDEO

Conferenza stampa degli investigatori

CATANIA – Il finto rapimento, gli uomini “incappucciati” e “armati”. E poi la verità, atroce: la piccola Elena è stata uccisa dalla madre, che ha confessato. Conferenza stampa del colonnello dei carabinieri Rino Coppola

17.50 – Coppola: “Le indagini sono ancora in corso per capire se abbia agito da sola o con altri complici”.

17.42 -L’arma del delitto, secondo quanto riferito dai militari in conferenza stampa, non è stata trovata.

17.38 – La notte precedente Elena ha dormito nella casa dei nonni paterni, raccontano gli investigatori, e poi è stata accompagnata all’asilo dalla sorella del padre.

17.33 – Ancora Coppola: “La bambina è stata prelevata alle 13 dall’asilo dalla madre. Nella denuncia lei racconta che intorno alle 15,30 ci sarebbe stato il rapimento. Alle 16 si reca alla Tenenza di Mascalucia per la denuncia. In un primo momento vista la particolarità dei dettagli non abbiamo voluto escludere nulla”.

17.31 – In merito al finto rapimento, gli investigatori hanno spiegato che la donna ha cercato di far chiamare in causa ii precedenti penali del marito, facendo riferimento a dei biglietti minatori arrivati all’ex sulla rapina da cui poi è uscito assolto.

17.28 – Alla donna è contestato anche l’aggravante della premeditazione. “Sul terreno abbiamo trovato una pala e una zappa da giardino – dice Coppola – che si sarebbe procurata la mattina del delitto”.

17.25 – La bimba è stata uccisa con un fendente, forse un coltello da cucina. Sono stati inferti diversi colpi al collo, all’orecchio, alle spalle. Ora il corpicino è all’obitorio del Cannizzaro dove sarà svolta l’autopsia.

17.20 – Parla il colonnello Sica, del Reparto operativo: “Abbiamo avviato un’indagine serrata immediatamente. Alla luce degli elementi acquisiti è emersa una famiglia non felice. Nemmeno la nascita della figlia è riuscita a ricompattare la coppia. Una possibile ragione del delitto potrebbe essere la gelosia nei confronti della nuova compagna del padre della figlia. Elena si sarebbe affezionata alla fidanzata del papà. Ma la donna non ha ammesso questo movente, anzi ha detto che non sa cosa sia accaduto”.

17.15 – “Il corpo di Elena era parzialmente coperto e inserito all’interno di 5 sacchi. Alla fine la donna accompagnata dal suo legale ha confessato dicendo di aver usato un coltello da cucina. Ma non ha saputo dare alcun dettaglio sul movente”.

17.10 – “A breve – ha detto il colonnello – notificheremo a Martina Patti il fermo della Procura per omicidio pluriaggravato e soppressione di cadavere”.

17.02 – Continua il colonnello: “L’attività investigativa parte ieri pomeriggio dopo la denuncia di rapimento della madre. Racconta che nel tragitto dall’asilo a casa dei genitori sarebbe stata bloccata da alcuni uomini armati che avrebbero prelevato la piccola di quasi cinque anni. Noi abbiamo subito predisposto dei posti di blocca a Tremestieri. Accanto a queste attività di controllo abbiamo parallelamente avviato indagini per riscontrare il racconto. Per tutta la notte nella sede provinciale di Catania dei familiari. La mamma fino a questa mattina ha insistito nella versione del rapimento della figlio. Questa mattina però abbiamo mosso delle incongruenze emerse dopo l’analisi degli impianti di video sorveglianza. Nel punto indicato dalla signora non era presente alcun commando armato e c’era invece il transito della signora con la figlia. Abbiamo contestato le false informazioni rese al pm”