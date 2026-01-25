Oroscopo Capricorno: settimana dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Tu che normalmente ignori le emozioni come se fossero richieste d’amicizia indesiderate, ora ti ritrovi immerso in un turbinio sentimentale che nemmeno in un film drammatico con musica strappalacrime. Un imprevisto – sentimentale, ovviamente – ti coglie alla sprovvista. E no, non puoi gestirlo con un file Excel. Forse hai chiesto troppo a chi ti sta vicino, forse hai solo bisogno di silenzio. In ogni caso, questo è un periodo in cui le amicizie diventano fondamentali. Una parola giusta detta al momento giusto può cambiarti il mood della settimana. Le coppie in crisi da tempo? Che dire… il fine settimana non aiuta. Ma tu hai l’istinto di un sopravvissuto, quindi saprai come barcamenarti.

Nel lavoro sei in modalità bulldozer: vai, fai, spingi, concludi. Mercoledì e giovedì sei un razzo in partenza, perfetto per portare avanti quei progetti che sembravano bloccati. Ma occhio: sabato e domenica potresti crollare sotto il peso delle mille cose che ti sei preso in carico. Non puoi salvare il mondo ogni giorno. E soprattutto…leggi bene le clausole dei contratti, ché qualcuno potrebbe metterti un trabocchetto più subdolo del traffico a Palermo alle 18.

Fisicamente va meglio. Hai la grinta per rimetterti in carreggiata, anche se dovresti concederti un po’ più di tempo per te. Per una volta, anziché iscriverti a un corso di project management, valuta yoga o qualcosa che ti aiuti a toglierti quella ruggine emotiva dalle spalle.

Hai così tanto autocontrollo che pure il cuore si è messo in modalità silenziosa.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si ti fermi un minutu, capisci ca certi cosi nun si ponnu cuntrullari, si vivinu e basta.

