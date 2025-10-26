Oroscopo Capricorno: settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Tu dici di non volere consigli, ma poi cerchi quelli degli altri pure quando devi scegliere che serie iniziare su Netflix. In amore ti trovi davanti a un bivio: restare in qualcosa che zoppica o prendere finalmente in mano la situazione. Il punto è che tu hai bisogno di un amore maturo, stabile, che non ti faccia sentire in difetto o in bilico ogni tre giorni. Le coppie giovani potrebbero trovarsi a discutere di case, famiglie e drammi logistici. Cerca di non trasformare la cosa in una puntata di “Forum”.

Nel lavoro invece sei in modalità bulldozer educato: vai avanti con forza ma sempre con un certo decoro. I progetti importanti prendono forma, le trattative si fanno interessanti e, sorpresa, potresti anche ottenere finalmente quella gratificazione che aspettavi da tempo. Tu non molli mai, ma adesso puoi anche raccogliere.

Attenzione però alle tensioni che ti seguono come se avessero Google Maps puntato su di te. La cervicale ti manda segnali? Ascoltala. Prenditi una pausa, sdraiati, guarda il soffitto, respira. Terapie dolci, momenti soft: tutto quello che rallenta, adesso ti fa bene.

Sei talmente abituato a stringere i denti che ormai hai il morso di un pitbull zen.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “‘Na vota tanto lascia stare l’orgogliu: si ‘na cosa ti pesa, nun la portari sulu p’aviri ragioni”.

