Oroscopo Capricorno: settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio

CAPRICORNO – Capricorno, preparati a una settimana intensa in campo amoroso, grazie a Venere che ti favorisce. È il momento delle grandi decisioni per chi ha un amore importante. Se avevi messo da parte un sentimento, potresti sentire il desiderio di riconsiderarlo, soprattutto se la tua mente aveva detto stop ma il cuore no. Questo periodo è ideale per fare chiarezza sui tuoi veri desideri. Persino se la tua storia d’amore non sembra avere più senso, questa fase può essere decisiva per determinare una conclusione, forse anche con un intervento legale (Giove ti dà una mano). In ogni caso, è un periodo proficuo per le emozioni.

Sul lavoro, i pianeti sono dalla tua parte, quindi sfrutta al massimo questo momento favorevole per ottenere successo. Per i liberi professionisti, troppi impegni possono pesare, e il senso di responsabilità non aiuta a scaricare i fardelli. Sul fronte benessere, stai attento a non esagerare con gli impegni. Le stelle sono favorevoli, ma con tutto quello che hai da fare, avrai bisogno di più di 24 ore al giorno. Non dimenticare di prenderti cura del tuo corpo!

“Per il Capricorno, l’amore è come un gioco di scacchi, ma a volte dimentica di proteggere il re.” Voto: 7.5/10. “Nè ciuri senza oduri, nè sabbato senza suli, nè fimmina senza amuri.”



