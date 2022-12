Ospedale dei bambini, gli auguri del Soccorso Alpino Siciliano FOTO

Quindici tecnici del SASS in costume da Babbo Natale si sono calati con le corde dai terrazzi del padiglione “Biondo”

1' DI LETTURA

PALERMO – Non solo salvataggio di escursionisti infortunati e ricerca di dispersi negli ambienti impervi più disparati. Questa volta i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano si sono dedicati alla solidarietà regalando qualche minuto di spensieratezza ai piccoli degenti dell’Ospedale pediatrico “Giovanni Di Cristina” di Palermo.

D’intesa con la direzione sanitaria del nosocomio e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, quindici tecnici del SASS in costume da Babbo Natale si sono calati con le corde dai terrazzi del padiglione “Biondo” e del pronto soccorso e, per evitare qualsiasi contatto con i bambini e con il personale dei reparti “visitati”, si sono limitati a bussare sui vetri delle finestre mostrando cartelli di auguri.

“Per una volta abbiamo voluto derogare ai nostri compiti istituzionali per offrire qualche attimo di serenità ai bambini ricoverati ed ai loro familiari in un periodo che dovrebbe essere di festa e gioia per tutti” ha sottolineato Leonardo La Pica, vice presidente vicario del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano.

“Per il terzo anno consecutivo il Soccorso Alpino ha voluto donare un momento di svago e ai nostri piccoli degenti e naturalmente – ha aggiunto Maria Lucia Furnari, direttore medico di presidio – questo riempie di gioia anche il personale dell’ospedale Di Crsitina”.

Il pomeriggio del 5 gennaio, in occasione dell’Epifania, nel cortile interno sarà montata una teleferica attraverso la quale una volontaria-Befana in sella ad una scopa farà un “volo” da un edificio all’altro illuminata da un faro.