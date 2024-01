Palazzina crolla dopo una fuga di gas: in tre estratti dalla macerie

Danneggiate le abitazioni vicine

Questa mattina, sabato 6 gennaio, si è sentita una forte esplosione in pieno centro a Canale Monterano, un piccolo paese di poco più di 4mila abitanti della città metropolitana di Roma. Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco una palazzina sarebbe esplosa a causa di una fuga di gas.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che si sono subito attivate per cercare se ci fossero persone sotto le macerie. In due sono stati estratti e affidati alle cure dai sanitari. Un’altra è stata individuata e liberata poco dopo. Tutti e tre i residenti della palazzina sono vivi.

I soccorritori sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona. L’esplosione è stata talmente forte da far crollare l’intero edificio e danneggiato quelli vicini.