I vigili del fuoco hanno domato il rogo, adesso dovranno capire la causa

PALERMO – Auto in fiamme nella zona della Fiera del Mediterraneo a Palermo. Una Fiat 500 per cause in corso di accertamento è andata a fuoco in via Imperatore Federico. Sono intervenuti i vigili del fuoco ma i danni all’auto sono evidenti. I tecnici dei pompieri stanno cercando di individuare le cause del rogo.