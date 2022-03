Palermo: Belotti, Sirigu e Gravina in visita al museo rosanero FOTO

Ospiti del presidente del club di Viale del Fante Dario Mirri

PALERMO – La Nazionale italiana si trova nel capoluogo siciliano in occasione della sfida contro la Macedonia del Nord. La gara è in programma questa sera, alle ore 20.45, allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo ed è valida per la semifinale playoff per la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022.

Dopo l’arrivo in città nella giornata di ieri, gli Azzurri guidati dal Commissario Tecnico Roberto Mancini hanno svolto una seduta di allenamento, nel pomeriggio, sul manto erboso dell’impianto sportivo della città. Al “Barbera” è possibile visitare il Palermo Museum, che ospita diversi cimeli dei campioni che nel passato hanno vestito la maglia rosanero. Tra questi, anche le maglie di due attuali calciatori dell’Italia: quella del portiere Salvatore Sirigu e dell’attaccante Andrea Belotti. Nel pomeriggio di ieri, dunque, i due Azzurri e il presidente della FIGC Gabriele Gravina si sono recati in visita al museo ospitati dal presidente del Palermo Dario Mirri.