Palermo, colpi di pistola contro il deposito auto di Sicily by Car

PALERMO – Paura la scorsa notte in via San Lorenzo a Palermo, dove ignoti hanno esploso colpi di pistola contro il deposito della Sicily by Car, danneggiando quattro auto parcheggiate.
Colpi di pistola contro il deposito di Sicily by Car
Secondo le prime ricostruzioni, a sparare sarebbero stati due uomini scesi da un’auto.
Alcuni clienti di un locale vicino hanno assistito alla scena, fuggendo subito dopo. Sul caso indagano i carabinieri, che hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili.