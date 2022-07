Palermo, Damiani: “Possiamo dire la nostra anche in Serie B”

Le dichiarazioni in conferenza stampa del mediano rosanero riscattato a titolo definitivo dall'Empoli

PALERMO – Il Palermo prosegue la sua preparazione a Boccadifalco in vista dell’inizio del campionato di Serie B e, nel frattempo, i protagonisti della cavalcata verso la promozione stanno rilasciando le loro prime dichiarazioni stagionali in vista del torneo cadetto.

Dopo Soleri oggi è stato il turno di Damiani, anche lui riscattato a titolo definitivo dopo l’ottimo finale di stagione soprattutto nei play-off, dove il classe 1998 si è preso le chiavi del centrocampo insieme a capitan De Rose.

“C’è davvero tanto entusiasmo – ha affermato il mediano rosanero in conferenza stampa – e sono convinto che il nostro progetto può portarci tante soddisfazioni. Palermo rappresenta una scelta importante per il mio percorso di crescita. Non dobbiamo fermarci qua perché questa piazza deve tornare dove merita di stare, seguiamo tutti il mister e possiamo dire la nostra in Serie B già da quest’anno”.

Damiani ha parlato anche del suo riscatto da parte del Palermo, arrivato dopo rispetto a quello fissato inizialmente con l’Empoli: “Il mio riscatto era fissato entro una certa data, con le dinamiche societarie non è stato esercitato ma ero comunque fiducioso, penso di aver ripagato la fiducia concessami dal mister e dal direttore. Non vedevo l’ora di essere riscattato”.

Fiducia che il centrocampista ventiquattrenne vuole ripagare anche in una Serie B molto difficile e competitiva: “Quello di Empoli è stato il mio primo anno in cadetteria – ha dichiarato Damiani – eravamo i favoriti e il mister faceva poca rotazione. Qui a Palermo spero di vivere la Serie B da protagonista, possiamo toglierci tante soddisfazioni. Sarà un campionato difficile, quasi una A2, in tante costruiranno organici importanti ma penso che al momento le favorite siano le retrocesse dalla Serie A”.