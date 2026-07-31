Palermo è la casa dell’Associazione italiana avvocati tennisti

Da sabato al via il 49° Campionato Nazionale AIAT

Palermo torna ad essere la casa dell’Associazione Italiana Avvocati Tennisti. Da sabato 1° agosto prende ufficialmente il via il 49° Campionato Nazionale AIAT, un’edizione speciale che celebra i cinquant’anni dalla fondazione dell’Associazione, nata proprio nel capoluogo siciliano nel 1976.

Per un’intera settimana il Circolo del Tennis Palermo e alcuni dei luoghi più rappresentativi della città ospiteranno centinaia di avvocati provenienti da tutta Italia, accomunati dalla passione per il diritto, lo sport e i valori dell’amicizia che da mezzo secolo caratterizzano l’AIAT, oggi presieduta a livello nazionale dall’avvocato Giovanni Rizzo del foro di Palermo. Oltre a Rizzo il comitato organizzatore è composto da Mario Maruca, Turi Martorana Tusa, Carmelo Musso, Massimo Riccobene e Aldo Fici.

L’Associazione, che oggi conta circa 900 soci distribuiti in oltre 80 sezioni territoriali corrispondenti ai circondari dei Tribunali italiani, rappresenta una realtà unica nel panorama forense nazionale, capace di coniugare attività sportiva, formazione professionale e relazioni umane.

Il programma della settimana alternerà incontri sportivi, momenti conviviali e appuntamenti istituzionali. Tra gli eventi più attesi, il convegno “Sport, Giustizia Sportiva e Giusto Processo – Interazioni ed Interferenze”, in programma lunedì 3 agosto nella Sala Pio La Torre di Palazzo Reale, con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, dell’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia e dell’Associazione Italiana Giuristi dello Sport. L’incontro vedrà la partecipazione di autorevoli relatori del mondo accademico e della giustizia sportiva e costituirà un importante momento di approfondimento per la comunità forense.

Le celebrazioni del cinquantenario saranno anche l’occasione per ripercorrere la storia dell’Associazione, attraverso una retrospettiva dedicata ai suoi primi cinquant’anni, ricordando il lungo cammino che ha trasformato una realtà nata a Palermo in una delle più importanti associazioni forensi italiane.

Sarà una settimana all’insegna del tennis, della cultura giuridica e dell’amicizia, nello spirito che da sempre anima l’AIAT: dimostrare che la competizione sportiva può rappresentare un’occasione di confronto leale, crescita professionale e condivisione tra colleghi provenienti da ogni parte d’Italia.