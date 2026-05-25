Palermo, festa di calcio al torneo Cassarà al velodromo Paolo Borsellino

La kermesse organizzata dall'Athletic club Palermo in memoria del vicequestore ucciso dalla mafia

PALERMO – Una festa di sport dal 22 al 24 maggio presso il velodromo Paolo Borsellino di Palermo per la 24esima edizione del Torneo Ninni Cassarà, manifestazione calcistica in ricordo del vice questore della polizia assassinato dalla mafia il 6 agosto 1985.

Ad organizzarlo l’Athletic Club Palermo su input del direttore del settore giovanile Vincenzo Casula, che per anni ha collaborato con Ninni Cassarà.

Al torneo hanno partecipato circa 60 squadre in rappresentanza di società di settore giovanile di Palermo, Trapani ed Agrigento. Una manifestazione che, con l’importante patrocinio della Presidenza della Regione Sicilia, vuole essere una festa di fine anno per le società di settore giovanile e per i tanti giovani calciatori partecipanti, ma soprattutto un momento per fare conoscere ai giovani e ricordare ai meno giovani, la figura e l’impegno che Ninni Cassarà ha profuso, sino all’estremo, nel combattere la mafia e rendere così migliore la Sicilia.

Hanno partecipato le categorie dai nati nel 2013 ai quelli del 2018. La finale della categoria pulcini chiude la kermesse lunedì 25 maggio alle 17.30 presso il centro educativo Paolo Borsellino di via Autonomia Siciliana.