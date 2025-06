Palermo, folla oceanica al concerto di Radio Italia Live – FOTO

Le immagini di una serata indimenticabile

PALERMO – Una folla oceanica al concertone di Radio Italia, artisti di primo piano, non solo nazionale, sul palco. Una serata di musica con ingresso gratuito, il secondo evento in Italia dopo quello di piazza Duomo a Milano. I particolari.

Il Foro Italico brulicava di giovani già dal mattino, traffico in tilt e lunghe code anche in autostrada. Ma l’attesa è stata ripagata da uno spettacolo unico, frutto della collaborazione tra Radio Italia e il Comune di Palermo. Sul palco Annalisa, Blanco, Francesco Gabbani, Gaia, Negramaro, Noemi, Raf, Rhove, Rkomi, Rose Villain, Tananai, The Kolors.

Alla conduzione le voci di Radio Italia, Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi.

Le reazioni

Soddisfatto il sindaco Lagalla: “Anche quest’anno abbiamo ospitato i migliori artisti del panorama della musica italiana e di questo ringrazio il presidente di Radio Italia Mario Volanti che ha voluto collaborare con il Comune di Palermo per l’organizzazione di questo evento”.

“In una città – ha detto Giampiero Cannella, Vicesindaco e Assessore alla Cultura di Palermo – dove negli ultimi anni è stata rilanciata la stagione dei grandi concerti dal vivo, “Radio Italia Live –Il Concerto” rappresenta certamente per Palermo uno dei momenti più significativi dell’estate 2025. La cultura sta vivendo un momento di rinascita in città e lo dimostrano i numerosi appuntamenti e i riconoscimenti internazionali e di certo non può fare mancare momenti di aggregazione grazie alla musica pop come quella offerta ai più alti livelli da Radio Italia”.

Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia ha salutato Palermo: “Si torna a respirare un’aria di festa, partecipazione e grande musica italiana. Anche quest’anno abbiamo organizzato un cast d’eccezione. Ringrazio ovviamente il Sindaco Roberto Lagalla e tutti i suoi collaboratori. Ringrazio altresì artisti, case discografiche e management che hanno accolto con entusiasmo, e ripeto entusiasmo, l’invito per essere presenti sul palco del Radio Italia Live -Il Concerto 2025 Palermo”.