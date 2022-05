I lavoratori Covisian e Almaviva occupano la sede e via Cordova – Video

I dipendenti del call center sono saliti sul tetto della sede di via Cordova

1' DI LETTURA

PALERMO – Le lavoratrici e i lavoratori di Covisian e Almaviva, impiegati nella commessa ITA, occupano il tetto dello stabile che ospita il call center Almaviva e la Corte dei Conti, in via Cordova a Palermo. La protesta è scattata stamattina e a salire sul tetto del palazzo sono una cinquantina di lavoratori. In tarda mattinata una folta rappresentanza di lavoratori è scesa in strada bloccando il traffico in via Libertà all’altezza della sede del call center.

“La colpevole assenza del governo italiano nella vertenza porta la protesta ad assumere contorni preoccupanti per quanto riguarda l’ordine pubblico a Palermo – dichiarano i rappresentanti dei lavoratori di Slc Cgil, Fistel Cisl Uilcom Uil e Ugl – La convocazione del tavolo di confronto al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non può essere rinviata ulteriormente”.