Palermo, iniziati i lavori del congresso provinciale di Fratelli d’Italia

I tesserati esprimeranno la preferenza per il presidente e i membri del direttivo

PALERMO – Sono cominciati a Palermo, i lavori del congresso provinciale di Fratelli d’Italia che porterà all’elezione del presidente e dei 13 membri del direttivo provinciale. In mattinata sono previsti gli interventi degli esponenti di Fdi e verrà dato spazio, durante il dibattito, ai 67 circoli provinciali che indicheranno priorità e avanzeranno proposte programmatiche. Prevista la presenza di esponenti del governo regionale, parlamentari nazionali e regionali, oltre a tanti eletti negli enti locali. Entro le 12.30 potranno essere presentate le candidature per la presidenza.

L’apertura dei seggi è prevista per le 13 e da quel momento i 3.500 tesserati della provincia potranno esprimere la propria preferenza. Le operazioni di voto si concluderanno alle 20. Prima dell’avvio del dibattito, rappresentanti e segretari di altri partiti del centrodestra hanno portato i loro saluti e quelli delle rispettive forze politiche.

Sono intervenuti Totò Lentini per l’Mpa, Santi Bellomare per la Dc, Sabrina Figuccia per la Lega e Pietro Alongi per Forza Italia. In mattinata, in apertura dei lavori, sono stati eletti per acclamazione due organi del partito. L’Ufficio di presidenza è composto da Valentina Guarino, Vincenzo Sclafani e Mauro Bondì; nella Commissione verifica dei poteri sono stati eletti Eleonora Liga e Michele Avvinti.

Varchi: “Da Palermo iniziò la nostra avventura”

“Questa è la sala che scegliemmo nel 2013 per la mia prima candidatura alle politiche, quando Giorgia Meloni venne a Palermo al fianco di una delle comunità che in giro per l’Italia avevano scelto Fdi Erano passati appena due mesi dalla creazione di Fdi e i sondaggi non erano incoraggianti, ma mandammo 9 deputati in parlamento. Qui cominciò la nostra grande avventura“. Lo ha detto Carolina Varchi, deputato palermitano di Fratelli d’Italia, nel corso del suo intervento al congresso provinciale del partito in corso a Palermo nella sala conferenze dell’Nh Hotel.

“Abbiamo scelto – ha aggiunto – di rinnovare la classe dirigente con una grande stagione congressuale. Lo ha annunciato Giorgia Meloni qualche mese fa e lo abbiamo fatto. Ora dobbiamo mettere a terra tutte le idee che abbiamo. Oggi abbiamo una triplice responsabilità, visto che governiamo al Comune, alla Regione e a livello nazionale. Ma sono sicura – ha concluso Varchi – che vinceremo le nostre battaglie dimostrando agli italiani che lavoriamo nell’esclusivo interesse della Nazione”.