Il cantiere dovrà essere concluso in 12 giorni

PALERMO – Sono iniziati questa mattina, lunedì 29 luglio, i lavori di rifacimento dell’asfalto in via Roma a Palermo. L’asfalto in via Roma, nel tratto da via Cavour a piazza Sturzo era, da tempo, in pessime condizioni e necessitava di un rifacimento.

Il traffico veicolare, per permettere i lavori, è stato dirottato su una sola corsia. Senza dubbio questo produce dei rallentamenti al traffico. Il cantiere dovrà essere concluso in 12 giorni lavorativi.