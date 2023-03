Palermo, la situazione infortunati: tanti ritorni dopo la sosta

Dal ritiro di Girona le condizioni degli indisponibili in vista del rientro in campo contro il Parma

PALERMO – In attesa del ritorno in campo il Palermo, dal ritiro di Girona, fa i conti con la situazione degli infortunati. Nell’ultimo turno di campionato contro il Modena, i rosa di Corini hanno dovuto fare i conti con numerose assenze per problemi fisici e proprio la sosta e la preparazione in terra spagnola si riveleranno importanti per recuperare qualcuna di queste pedine mancanti.

OTTIMISMO PER BRUNORI, ORIHUELA E DI MARIANO

Degli otto giocatori attualmente indisponibili, in tre sono quasi certi del rientro già per la prossima sfida in casa del Parma. Uno di questi è capitan Brunori che, contro il Modena, ha saltato la sua prima partita da quando veste la maglia rosanero. L’attaccante italo-brasiliano, così come uno degli altri indisponibili ovvero il difensore uruguaiano Orihuela, ha iniziato il percorso di riatletizzazione e la sua presenza in campo al “Tardini” di fa sempre più concreta.

Tra i protagonisti quasi certi del match contro il Parma anche Francesco Di Mariano, recuperato in extremis per rientrare tra i convocati contro il Modena e da settimane alle prese con un problema al ginocchio. L’esterno palermitano, tra i più in forma prima dello stop contro i “canarini”, nella prossima gara di campionato dovrebbe tornare ad occupare il suo posto sulla corsia di destra al posto di Valente.

GIOCATORI A RISCHIO E LUNGODEGENTI

Filtra ottimismo anche per Sala, non ancora totalmente recuperato dal problema alla coscia destra ma anche lui fra i papabili rientranti per la gara contro i ducali. Situazione diversa invece per quanto riguarda Bettella e Marconi, il primo da valutare per tutta la durata del ritiro e al rientro a Palermo mentre il secondo potrebbe dover star fuori un altro paio di settimane.

Nella lista degli infortunati rosanero rimangono i lungodegenti Leo Stulac e Salvatore Elia. Il centrocampista sloveno, fermo dall’ultima gara del 2022, è partito con la squadra direzione Girona ma sarà difficile vederlo in campo prima di qualche settimana mentre il secondo potrebbe essere destinato a rivedere il campo solo in caso di potenziali play-off giocati dai rosa.