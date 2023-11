Palermo, ladri in azione al Policlinico: nuovi furti e danneggiamenti

La struttura ha le telecamere fuori uso da anni

PALERMO – Nuovi furti e danneggiamenti all’ospedale Policlinico di Palermo. I ladri sono entrati la scorsa notte e questa mattina nell’ospedale di via del Vespro.

Per tutta la mattinata gli agenti della scientifica hanno passato al setaccio i reparti per trovare qualche traccia utile per risalire ai ladri che ormai da mesi prendono di mira l’ospedale.

I colpi sono stati compiuti al laboratorio del Centro controllo qualità e rischio chimico, dove si trova anche il centro di riferimento del Servizio nazionale allerta precoce (Snap), e nello spogliatoio del reparto di otorinolaringoiatria dove oggi un uomo si sarebbe intrufolato per rubare portafogli e altri effetti personali custoditi negli armadietti riservati al personale della cooperativa che si occupa dei servizi di pulizia.

La struttura ha le telecamere fuori uso da anni.