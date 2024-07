Usato unno spray. Derubata anche la deputata Marano

PALERMO – Tre furti commessi nelle ultime ore, uno dei quali con utilizzo di uno spray narcotizzante. L’estate dà una mano ai ladri che entrano dalle finestre lasciate aperte per il caldo.

La deputata regionale Josè Marano del M5S, originaria di Catania, era all’Ars per l’approvazione della manovra e i ladri intorno all’una di notte sono entrati nella stanza del Bed & Breakfast dove alloggia vicino a Palazzo dei Normanni.

Bottino: collane, bracciali, tre paia di scarpe e occhiali da sole. La deputata ha denunciato il furto ai carabinieri che stanno indagando sull’episodio. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona.

Il secondo furto in via Spina Santa, nella zona di via Roma. L’ultima cosa che una donna cinquantenne ricorda di avere visto è il ladro che le spruzzava qualcosa sul volto dopo averla sorpresa in camera da letto.

Uno spray narcotizzante che le ha fatto perdere conoscenza intorno alle cinque del mattino. La donna abita al secondo di una palazzina del centro storico.

Il ladro acrobata si è arrampicato senza alcuna difficoltà ed è entrato in casa, anche lui da una finestra lasciata aperta. All’appello mancano cellulare, soldi e gioielli.

Infine il terzo furto nella notte al primo piano di un edificio di largo Os2 nella zona di via Oreto. Una donna di 87 anni si è alzata di notte e mentre era in bagno è entrato un ladro. Si è portato via soldi e gioielli. Proprio come nel caso dell’onorevole Marano.