Palermo, lavoratori in nero nel noto negozio di frutta: attività sospesa

Il blitz dei carabinieri del nucleo tutela lavoro e della stazione Crispi

PALERMO – Blitz dei carabinieri del nucleo tutela lavoro e della stazione Crispi in un noto negozio di frutta e verdura nella zona residenziale di Palermo. Trovati 6 lavoratori in nero e uno irregolare sui 13 presenti al momento dell’ispezione. Sospesa l’attività ed elevate sanzioni per 28mila euro e ammende per 11mila.

L’attività commerciale è stata sospesa per aver superato il 10 per cento della forza lavoro “in nero” presente sul posto. Sono state anche riscontrate gravi violazioni in materia di sicurezza, come il mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, l’omessa sorveglianza sanitaria e l’omessa formazione dei lavoratori, oltre che l’installazione di sistemi video sorveglianza non autorizzati dall’Ispettorato del Lavoro.