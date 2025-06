Palermo, lavori in via Cruillas: nuova ordinanza in viale Michelangelo

Novità per la viabilità

PALERMO – Nuova ordinanza per la viabilità di viale Michelangelo a Palermo. L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire i lavori per la realizzazione della fognatura di via Cruillas con l’eliminazione degli scarichi di liquami nel canale Mortillaro, ha emesso un provvedimento di chiusura al transito veicolare e pedonale in viale Michelangelo (carreggiata Nord) all’altezza dell’incrocio con via Santuario di Cruillas.

Cosa prevede la nuova ordinanza

Ci saranno, dunque, dei cambiamenti alla viabilità per l’asse di viale Michelangelo ma non solo. La nuova ordinanza prevede, da Viale Michelangelo carreggiata direzione Nord – dall’altezza dell’incrocio con via Santuario di Cruillas, pressi civ. 275 la chiusura della semicarreggiata o porzione di carreggiata interessata dai lavori; divieto di sosta con rimozione coatta 0,00 – 24,00; sarà vietato anche il transito pedonale nei marciapiedi interessati.

Nel tratto tra via l’incrocio viale Michelangelo e via Felice – direzione di marcia viale Michelangelo – viale Regione Siciliana sarà istituto il senso unico di marcia e ci saranno le seguenti limitazioni alla circolazione: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0,00 – 24,00 e sarà autorizzato il passaggio ai mezzi dei residenti, possessori di passi carrabili e di stalli H disabili, regolarmente autorizzati, nonché anche ai fruitori del supermercato Penny Market, con obbligo in uscita solamente verso viale Regione Siciliana.