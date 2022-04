Palermo, le gelaterie artigianali Amunì inaugurano un nuovo punto vendita in via Mariano Stabile

Il gusto e la dolcezza riconquistano uno spazio che era stato fagocitato dalla crisi. Da domani (sabato 9 aprile), sotto i portici di via Mariano Stabile, le gelaterie artigianali Amunì lanceranno infatti una nuova scommessa inaugurando un punto vendita nei locali che fino allo scorso anno avevano ospitato Brioscià.

Un investimento importante per rilevare l’attività, poi un intervento di ristrutturazione e restyling e adesso finalmente l’apertura, prevista per le 18, che rappresenterà una piccola festa e una boccata d’ossigeno anche per l’occupazione, visto che sono state formalizzate 4 nuove assunzioni.

All’interno i clienti troveranno due vetrine espositive e 32 gusti diversi distribuiti su 50 metri quadri di spazio, materie prime selezionate e soprattutto una garanzia di qualità già ampiamente apprezzata e consolidata nel punto vendita presente al centro commerciale Poseidon.

Amunì dunque raddoppia, portando anche nel cuore di Palermo la tradizione di gusto e ricercatezza fedele alle antiche ricette di mantecatura, lavorazione e decorazione tramandate dai nostri maestri gelatieri fin dal 1931. Esperienza e professionalità, ma non solo. Perché tra i punti di forza delle gelaterie artigianali Amunì c’è anche la ricerca della qualità a tutti i costi, senza grassi vegetali aggiunti e con materie prime selezionatissime come la nocciola igp Piemonte trilobata o il cioccolato olandese o, ancora, il caffè realizzato con miscela arabica 100%. E poi la mandorla di Sicilia con crema di arancia, il pistacchio di Sicilia con sali dell’Isola o l’oro nero fatto con cioccolato di Modica. Per non parlare dei gusti alla frutta senza latte o preparati, ma soprattutto con frutta fresca.

Amunì non è solo un nome, è la filosofia che guida il nostro modo di fare il gelato: una costante ricerca di nuove combinazioni di gusti, creme e accostamenti che nasce dalla passione per il gelato unita alla creatività e alla voglia di sperimentazione dei nostri artigiani.