Palermo, lo sport negato: la pista di pattinaggio inagibile FOTO

Il presidente della IV Circoscrizione: “Abbiamo chiesto il cambio di destinazione d'uso“

PALERMO – A Palermo, purtroppo, lo sport viene spesso negato. In via Mulè, nel quartiere Villa Tasca, è presente una pista di pattinaggio con un piccolo parco giochi ed entrambi sono inaccessibili perché “sono stati dichiarati inagibili dalla dirigente che si occupa della pista. Chi frequenta il posto va per pattinare o per fruire del parco giochi, entrambi sono inagibili“. A dichiararlo ai microfoni di LiveSicilia è Silvio Moncada, presidente della IV Circoscrizione. Nonostante questa mancanza di agibilità, però, paradossalmente sul sito del Comune di Palermo è possibile prenotare per accedere alla struttura. “Credo si possa usare per attività fisica statica“, ha spiegato Moncada.

La pista, che subito dopo l’apertura era accessibile a tutti a tutte le ore, negli anni ha subito diversi danni, questo ha costretto l’Amministrazione a chiudere l’impianto e rifare il manto. Nel marzo 2017, dopo un periodo di chiusura, la riapertura che, però, durò poco proprio perché la dirigente dichiarò inagibile l’impianto che, nel frattempo, fu dotato di recinzione per evitare che i vandali la prendessero di mira.

Durante il periodo di apertura la pista di via Mulè, in concomitanza delle festività natalizie, fu anche trasformata in una pista di patteggio sul ghiaccio. L’iniziativa fu gradita dai palermitani che affollavano la pista, ma anche questo non è stato più praticabile.

“Il sottofondo della pista fu ristrutturato con un materiale non adatto per l’esterno che, con il tempo, che si è danneggiato, adesso presenta qualche buco – ha raccontato il presidente della IV Circoscrizione -. Ovviamente è pericoloso. Lo stesso per il parco giochi che non ha manutenzione e non può essere utilizzato“. Ad oggi, viste le condizioni in cui versano le casse del Comune, non si ha certezza su quando potrà arrivare la riapertura.

Moncada un’idea per la riapertura l’ha proposta all’Amministrazione: “Si potrebbe prevedere una esternalizzazione del servizio in modo tale che se ne facciano carico le associazioni e si riesce a farlo utilizzare. Avevamo chiesto il cambio di destinazione d’uso perché il pattinaggio non è molto praticato in città e chi lo pratica frequenta la pista delle Ferrovie in via Notarbartolo o del Giardino Inglese. Abbiamo chiesto di trasformarlo in campetto polivalente per il calcio, la pallamano, la pallacanestro o la pallavolo, naturalmente in condizione di sicurezza. Non abbiamo avuto alcun tipo di risposta“ ha concluso, con un po’ di sconforto, Silvio Moncada.