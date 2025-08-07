Palermo-Manchester City, modifiche al divieto di vendita alcolici

Ecco le nuove regole dall'8 al 10 agosto

PALERMO – Parziale modifica all’ordinanza sul divieto di vendita di bevande superalcoliche “nell’area interessata dal fenomeno della Movida” in occasione della partita amichevole tra il Palermo ed il Manchester City in programma sabato prossimo allo stadio Renzo Barbera.

Il sindaco Roberto Lagalla, infatti, dopo aver sentito i responsabili della questura di Palermo, ha firmato una ordinanza – prodotta dal Suap – che modificando in parte la precedente, limita – per i superalcolici – il divieto solo alla vendita e all’asporto e non alla somministrazione all’interno di ristoranti o altri esercizi commerciali autorizzati.

In particolare, nella nuova ordinanza si legge che “il divieto di vendita di bevande superalcoliche nell’area interessata dal fenomeno della “Movida” ricompresa tra via Roma, via Vittorio Emanuele, la Cala e via Meli/piazza San Domenico, previsto dalle ore 13.00 dell’8 agosto alle ore 07.00 del 10 agosto 2025 e comunque sino a cessata esigenza (già previsto dall’O.S. 144/2025), non riguardi la somministrazione delle stesse ai tavoli.

La firma del nuovo provvedimento fa sapere l’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti “si è resa necessaria per venire incontro alle giuste esigenze rappresentate dalle categorie commerciali, ma anche nell’interesse dell’offerta turistica complessiva”. Restano invariate le altre disposizioni restrittive contenute nella ordinanza 144/os dello scorso 1 agosto.