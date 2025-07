Palermo-Manchester City, nuovi biglietti disponibili: tutte le info

Anello superiore del settore ospiti riservato ai tifosi palermitani

A partire dalle ore 16.00 di venerdì 1 agosto saranno sbloccate nuove disponibilità di biglietti, in tutte le aree dello stadio (compreso l’anello superiore del settore ospiti che per l’occasione sarà riservato ai tifosi palermitani), per assistere all’Anglo-Palermitan Trophy, l’amichevole tra Palermo e Manchester City in programma al “Renzo Barbera”, sabato 9 agosto alle ore 21.00.

Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

sito Vivaticket ;

; punti vendita Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale (compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio “Renzo Barbera”).

Richieste associazioni di volontariato

Il Palermo, fa sapere il club tramite il proprio sito ufficiale, ha inoltre riservato a tutte le associazioni di volontariato del territorio, con priorità a quelle impegnate in politiche per l’infanzia e i giovani, un quantitativo di biglietti omaggio che permetterà di assistere all’Anglo-Palermitan Trophy dall’anello inferiore del settore ospiti.

A partire dalle ore 12:00 di venerdì 1 agosto e fino alle ore 23:59 di martedì 5 agosto, ciascuna associazione potrà richiedere fino ad un massimo di 30 biglietti (n.1 accompagnatore maggiorenne ogni n.5 Under 18) inviando una mail a info@palermofc.com:

Oggetto: Richiesta omaggi *nome associazione* | Palermo-Manchester City

Testo: breve descrizione dell’associazione

Allegati: statuto associazione, file excel contenente i dati anagrafici delle persone per cui si richiedono gli omaggi (nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita).

Tutte le richieste pervenute prima o dopo i termini stabiliti o mancanti dei documenti/informazioni necessari richiesti non saranno prese in considerazione. Il Palermo F.C. si riserva di accettare le richieste di accredito pervenute rispettando l’ordine di presentazione e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Inviata la mail, attendere in risposta la conferma di accoglimento richiesta. In caso di mancata risposta alla mail inviata, la richiesta di accredito è da considerarsi respinta. I biglietti omaggio saranno inviati automaticamente dal sistema di biglietteria, entro 2 giorni dalla gara ed in modalità digitale direttamente alla mail da cui è pervenuta la richiesta.

I tagliandi dovranno essere presentati agli ingressi direttamente su smartphone o su stampa cartacea, unitamente ad un documento di identità in originale ed in corso di validità.

Palermo-Manchester City: i prezzi dei biglietti

Curve (compreso curva ospiti dedicata ai tifosi locali): 28 euro

Gradinata Superiore: 40 euro

Gradinata Inferiore: 50 euro

Tribuna Laterale: 80 euro

Tribuna Centrale: 100 euro

Centralissima: 150 euro

