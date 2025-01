Palermo, mette in fuga i rapinatori che gli puntano la pistola contro

Assalto fallito a un distributore. Poi colpo in un centro scommesse

PALERMO – Un tentativo di assalto ai danni di un distributore Esso e poco dopo un colpo messo a segno in un centro scommesse GoldBet.

I rapinatori a bordo di un’auto sono entrati in azione a Palermo prima nell’impianto che si trova in via Rosario Nicoletti: hanno puntato la pistola al dipendente che ha reagito ed è riuscito a mettere in fuga i malviventi.

Poco dopo sempre in due, sono entrati armati di pistola in un centro scommesse a Sferracavallo, i dipendenti hanno consegnato duemila euro. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Non è escluso che a tentare i colpi siano stati gli stessi rapinatori. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di video-sorveglianza.