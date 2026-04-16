La nota di Roberto Lagalla

PALERMO – Morto a Palermo l’avvocato Carlo Pezzino Rao, il cordoglio del sindaco Roberto Lagalla. “La notizia della scomparsa dell’avvocato Carlo Pezzino Rao mi addolora profondamente – scrive il primo cittadino in una nota -. Palermo perde una figura di grande valore civile, un uomo che ha dedicato con passione, competenza e senso delle istituzioni il proprio impegno alla tutela dei beni comuni e allo sviluppo armonico della nostra città. Il suo lavoro, portato avanti con determinazione e spesso in contesti complessi, rappresenta un esempio autentico di cittadinanza attiva e amore per Palermo”.

“Ricordo con particolare rispetto – continua Lagalla – le battaglie condotte per la restituzione del Foro Italico alla fruizione pubblica e per il recupero del molo Sant’Erasmo: azioni concrete che hanno inciso in maniera significativa sul rapporto tra la città e il suo mare, restituendo ai palermitani spazi identitari e luoghi di bellezza. A nome dell’amministrazione comunale, esprimo il più sincero cordoglio e vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con lui un percorso di impegno e passione civile”.