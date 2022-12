“A Natale 100mila turisti, nuova vita per gli impianti sportivi”

Intervista all’assessore comunale Sabrina Figuccia

PALERMO – Tra Natale e Capodanno a Palermo arriveranno oltre 100 mila turisti, a conferma di una città che, con la pandemia alle spalle, torna meta dei visitatori italiani e non. Parola di Sabrina Figuccia, assessore del comune di Palermo allo Sport e al Turismo, protagonista dell’intervista settimanale di Livesicilia ai componenti della giunta guidata da Roberto Lagalla. “Insieme agli albergatori lanceremo anche l’iniziativa ‘fly to Palermo’ – ha detto l’assessore ospite della nostra redazione – e dal prossimo anno investiremo la tassa di soggiorno a favore del decoro, con ricadute positive anche per i palermitani”.

Spazio anche agli impianti sportivi: dal Palazzetto che dovrebbe vedere iniziare i lavori entro due anni al Velodromo, passando per lo Stadio delle Palme e la piscina comunale che sarà oggetto di un profondo restyling. “La nostra intenzione è fare rete con le scuole per aprire le palestre ai quartieri – continua Figuccia – Al momento abbiamo coinvolto una trentina di istituti su 72, siamo sulla buona strada ma dobbiamo fare di più”.