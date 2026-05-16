Palermo-New York, United Airlines estende il volo diretto fino a dicembre

Lagalla: “Segnale della crescente attrattività internazionale della città e della Sicilia”

PALERMO – Il volo diretto Palermo-New York/Newark operato da United Airlines sarà esteso fino a dicembre. Lo ha annunciato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, sottolineando come la decisione “confermi la crescente attrattività internazionale di Palermo e della Sicilia”.

Secondo il primo cittadino, si tratta di “un risultato importante” che contribuisce al percorso di destagionalizzazione turistica avviato dall’amministrazione, con l’obiettivo di ampliare i flussi di visitatori anche oltre la stagione estiva e creare nuove opportunità per il territorio.

Lagalla ha infine ringraziato Gesap e tutti i soggetti coinvolti “per questo traguardo”.