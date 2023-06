Palermo, parte la raccolta firme della Cisl per proporre una legge sul lavoro

Il primo a firmare il segretario Leonardo La Piana

1' DI LETTURA

PALERMO – Parte anche a Palermo, con la firma del segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e della segretaria organizzativa Federica Badami, la campagna di raccolta firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare della Cisl Nazionale, che prevede la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione.

Fra i punti principali quello relativo ai contratti collettivi che possono prevedere, su base volontaria, l’accesso dei lavoratori al possesso di azioni o di quote di capitale dell’impresa stessa, attraverso l’adozione di piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Il testo prevede incentivi e sgravi fiscali per le imprese che attuino piani di partecipazione e piani di consultazione attraverso la formazione degli organismi paritetici, con obblighi di formazione dei lavoratori e degli amministratori coinvolti nella partecipazione gestionale e consultive e anche un meccanismo premiale per le imprese che coinvolgono i lavoratori.