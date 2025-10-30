Il Palermo presenta la quarta maglia che celebra i 125 anni del club – FOTO

Protagonisti d'eccezione per lo shooting al Villino Florio

PUMA e Palermo FC hanno presentato il nuovo Fourth Kit che celebra il 125° anniversario della fondazione del club di viale del Fante. Per onorare questo traguardo, il club ha ideato anche una serie di iniziative speciali dedicate ai tifosi in tutta la città. Per condividere un momento unico e profondamente legato all’identità rosanero.

Nel cuore di queste celebrazioni PUMA e il Palermo svelano ufficialmente il nuovo Fourth Kit 2025/26 – “125° Anniversary Edition”. Un kit che rende omaggio alla storia, ai colori e ai valori che da oltre un secolo rappresentano il simbolo di appartenenza di una città intera.

“Il nuovo kit è stato progettato per celebrare i 125 anni di storia del club traendo ispirazione dai colori storici del Palermo. Vuole onorare la sua ricca legacy e tradizione sportiva. Il riferimento è ad alcune iconiche seconde maglie bianche che storicamente hanno accompagnato le prime maglie rosa del Palermo. Con il nero e oro che impreziosiscono tutti i dettagli e l’iconico crest dell’anniversario che riprende la forma a scudo dei primi loghi societari”, si legge nel sito ufficiale del Palermo.

“Dettagli dorati impreziosiscono il colletto e le rifiniture, richiamando il carattere celebrativo del 125° anniversario e conferendo al kit un look elegante e raffinato. Il logo del Club e il cat logo sono ricamati, offrendo un tocco retrò di alta qualità che unisce tradizione e modernità. Il colletto con la dedica ai 125 anni rende questa edizione un pezzo da collezione per ogni tifoso. Lo speciale font numerico è un omaggio allo stile Liberty, usato dal Palermo proprio sui numeri di maglia alla fine degli anni ‘40”.

Lo shooting per la nuova maglia

PUMA e il Palermo hanno realizzato uno speciale shooting per rendere omaggio all’eredità culturale dell’Art Nouveau palermitana. Lo shooting è stato ambientato nel Villino Florio, capolavoro Liberty nel cuore della città. Costruito per volere della famiglia Florio dall’architetto Ernesto Basile e realizzato tra il 1899 e il 1902, esattamente gli anni in cui veniva fondato il club rosanero.

Un luogo iconico, sopravvissuto a un incendio devastante e poi restaurato per riacquisire la sua bellezza originale. È aperto alla pubblica fruizione, gestito dal Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetrica e audiovisiva, in seno alla Regione Siciliana.

Protagonisti d’eccezione, alcuni volti che hanno fatto la storia rosanero, come Amauri, Mario Santana e Cesare Bovo. Presenti anche il difensore della Primavera Pietro Avena e l’attaccante del Palermo Women Martina Scarpinato. Un incontro tra passato e futuro.

Il kit è un invito a tutti i tifosi a indossare con orgoglio i colori rosanero e a festeggiare 125 anni di storia, passione e appartenenza. Il nuovo Fourth Kit “125° Anniversary Edition” del Palermo FC è disponibile online al sito https://store.palermofc.com e in selezionati football retailer.