Palermo, rifiuti in fiamme allo Zen, la Rap: “Atto increscioso”

Il quartiere continua ad essere sommerso dai rifiuti anche ingombranti.

1' DI LETTURA

PALERMO – Mattinata di fuoco nel quartiere Zen di Palermo. In fiamme cumuli di immondizia rimasti in strada. Il rogo è divampato, probabilmente intorno alle 12, in via Marchese Nicolò Pensabene. Un fenomeno difficilmente riconducibile al caldo, ma più probabilmente alla volontà di incendiare i rifiuti da giorni vicino i cassonetti.

Il quartiere continua ad essere sommerso dai rifiuti anche ingombranti. La situazione di degrado è stata segnalata diverse settimane fa dall’associazione Comitati Civici di Palermo. Nel frattempo gli abbandoni non si sono di certo fermati, anzi sono continuati in maniera imperterrita. Sempre in via Pensabene è presente una discarica a cielo aperto, dentro rifiuti di ogni.

“Ci dispiace constatare l’atto increscioso, probabilmente – commenta la Rap- si tratta di una bravata. In via Pensabene stamattina sono state bonificate due postazioni – precisa – nel pomeriggio era in programma l’intervento in altre due postazioni. Domani le attività continueranno come da programma, saranno definite le vie Rocky Marciano e Primo Carnera. Da ieri – conclude – una squadra di operatori è a lavoro per ripulire il quartiere, gli interventi sono svolti con l’ausilio di una pala meccanica”.