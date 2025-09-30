Palermo, sì al Rendiconto 2024 ma slittano i nuovi vigili

Lagalla: "Lavoro serio e costante dell'Amministrazione sui conti"

PALERMO – Sì al rendiconto, ma per le assunzioni dei vigili urbani bisognerà ancora aspettare. Il consiglio comunale di Palermo ha dato il via libera al bilancio consuntivo 2024, con un emendamento tecnico proposto dagli uffici.

Un passaggio fondamentale per aprire la strada al consolidato, già inviato a Sala Martorana: sarà con quest’ultimo che si potranno liberare i milioni dell’avanzo.

Le assunzioni

In realtà, se il disco verde fosse arrivato prima, il Comune avrebbe potuto assumere già oggi i vigili urbani annunciati dal sindaco Roberto Lagalla. Ma visto che l’approvazione è arrivata il 30 settembre, ultimo giorno utile, gli uffici non hanno fatto in tempo a convocare chi attende l’assunzione e magari viene da fuori città.

“Potremo assumere otto unità – dice l’assessore al Personale Dario Falzone – ossia stabilizzare quattro funzionari a tempo determinato, assumerne altri tre in mobilità e un assistente sociale”.

Per gli altri bisognerà aspettare il consolidato: tra questi altri assistenti sociali, funzionari e il contingente dei vigili. Sui 100 posti a disposizione, il Comune sarebbe riuscito a coprirne più della metà. Altri enti locali non hanno consentito di attingere alle graduatorie vigenti, come Roma, mentre da Taranto e da altre città siciliane è arrivato l’ok. Per il resto si procederà col concorso.

Lagalla: “Lavoro serio e costante”

“Un passaggio fondamentale che certifica, ancora una volta, come questa Amministrazione abbia intrapreso con determinazione un percorso di risanamento e stabilizzazione dei conti del Comune di Palermo”, dice il sindaco, Roberto Lagalla.

“È il segno tangibile di un lavoro serio e costante che ha rimesso ordine nella finanza pubblica cittadina, ponendo le basi per una programmazione finalmente più efficace e sostenibile – prosegue -. Grazie a questo importante risultato, potremo ora sbloccare alcune situazioni attese da tempo, come ad esempio l’assunzione di nuovi agenti di polizia municipale, rispondendo concretamente alle esigenze di sicurezza e vivibilità della città”.

Lagalla: “Ora le assunzioni”

Lagalla poi aggiunge: “Contestualmente, si apre la fase delle variazioni di bilancio che permetteranno l’immissione di nuove risorse per il potenziamento dei servizi e la realizzazione di infrastrutture fondamentali per Palermo. Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Consiglio comunale e alla sua presidenza, alla Commissione Bilancio e al suo presidente per il senso di responsabilità dimostrato, nonché alla macchina amministrativa e agli uffici che hanno lavorato con grande impegno per raggiungere questo traguardo”.

Alaimo: “Lavoro rigoroso”

Sul voto del consiglio comunale interviene anche l’assessora al Bilancio Brigida Alaimo: “L’approvazione del rendiconto rappresenta un momento cruciale nel percorso di risanamento finanziario del Comune di Palermo – afferma -. È il frutto di un lavoro rigoroso portato avanti dalla ragioneria generale, dagli uffici e dall’intera Amministrazione, che ringrazio sentitamente. Abbiamo intrapreso un cammino serio per rimettere ordine nei conti, garantire equilibrio e trasparenza nella gestione, e restituire credibilità all’ente. Allo stesso tempo, abbiamo avviato un’azione altrettanto incisiva sul fronte delle società partecipate, accompagnandole verso una gestione più efficiente e sostenibile”.

E infine: “Molte di queste Partecipate stanno finalmente entrando in un percorso virtuoso che, se mantenuto, potrà garantire migliori servizi ai cittadini e minori costi per l’Amministrazione. Il risanamento delle partecipate è parte integrante di una visione più ampia di rilancio della macchina comunale, nella quale crediamo fermamente”.

Tantillo: “Risultati positivi”

“L’approvazione del bilancio non è solo un atto formale, ma il sigillo su un percorso di rigore e trasparenza che sta restituendo salute e credibilità ai conti della nostra città. I numeri certificano risultati positivi e incontrovertibili, frutto di un metodo di lavoro serio e condiviso che coinvolge Amministrazione attiva, Consiglio comunale e Uffici”, dice il presidente Giulio Tantillo.

“Il Consiglio Comunale, in questo percorso, ha assolto con determinazione al suo ruolo di garante, vigilando affinché l’opera di risanamento e di pulizia dei conti procedesse senza sosta. È proprio questa attenzione scrupolosa che ci permette oggi di liberare risorse preziose, da destinare finalmente ai cittadini attraverso servizi più efficienti e investimenti lungamente attesi”.

Lavoriamo per Palermo: “Comune in salute”

“Il rendiconto 2024, approvato oggi dal consiglio comunale, certifica ancora una volta lo stato di salute del comune di Palermo che, in tre anni, è riuscito a riallineare i bilanci e ad avere capacità di spesa. Un risultato importante per la nostra città, frutto dell’intenso lavoro del sindaco Roberto Lagalla, della giunta, degli uffici e del consiglio comunale che ha dimostrato ancora una volta grande senso di responsabilità. Il prossimo obiettivo è il consolidato che sbloccherà ulteriori investimenti”.

Lo dichiarano i consiglieri del gruppo “Lavoriamo per Palermo – Grande Sicilia”, Dario Chinnici, Antonino Abbate, Leonardo Canto, Fabrizio Ferrandelli e Ottavio Zacco.

Milazzo: “Equilibrio dei conti”

“L’approvazione nei termini di legge del Rendiconto rappresenta un segnale positivo per l’amministrazione comunale e testimonia il lavoro svolto dall’amministrazione Lagalla e dall’assessore Brigida Alaimo e di tutta la maggioranza, dichiara il Presidente della commissione bilancio e capogruppo di Giuseppe Milazzo di Fratelli d’Italia.

“Nel corso del dibattito in Aula – prosegue Milazzo – è emerso con chiarezza lo stato di equilibrio dei conti del Comune di Palermo, confermato anche dalla recente approvazione del piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti. Un risultato importante che va nella direzione della stabilità finanziaria”.

Piampiano: “Segnale di solidità”

“Un risultato molto importante, perché i numeri non mentono: i conti del Comune sono in ordine, l’ente riscuote i propri crediti e onora i propri debiti, confermandosi economicamente in salute”, lo dice il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Leopoldo Piampiano. “Un segnale chiaro di solidità e affidabilità che restituisce fiducia ai cittadini e agli operatori economici della città”, prosegue.

Forza Italia considera questo passaggio “un ulteriore punto di partenza: occorre continuare a garantire rigore nei conti pubblici, ma anche tradurre queste risorse in opere, servizi e interventi concreti per Palermo e i palermitani – conclude Piampiano -. Una città che sa gestire bene i propri bilanci è una città che può tornare a crescere”.