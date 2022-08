Palermo, tentativo di scasso al Dante Cafè, lo sfogo dei titolari

I profili dei due uomini protagonisti del fatto sono già stati segnalati alle forze di polizia

Hanno cercato di scassinare il Dante Café, bar ad angolo tra via Dante e Via Principe di Villafranca a Palermo. Due uomini hanno forzato la porta di ingresso, ma non sono riusciti ad entrare. Lo hanno raccontato i titolari del bar che hanno scritto un post su Facebook.

“Siamo qua a scrivere questo post per denunciare anche quello che è successo questa mattina dalle 3.30 alle 4. Dalle immagini delle telecamere della video sorveglianza si vede in particolare, un uomo barbuto di carnagione bianca ha tentato di aprire la porta con un oggetto che sembra essere un piede di porco. Mentre il complice, di carnagione nera, capelli con rasta lunghi fino alle spalle, svolgeva il famoso ruolo di palo all’angolo della strada accanto l’edicola – hanno scritto i titolari dei bar – Tutto ciò è avvenuto davanti alle nostre telecamere, le cui registrazioni sono già in mano alle autorità di competenza. Non sono riusciti a entrare, ma hanno causato gravi danni alla struttura. Ci scusiamo per l’eventuale disservizio, ma questi eventi così negativi, tristi, scoraggianti e imprevisti, hanno avuto purtroppo la priorità. Non ci faremo abbattere perché il vostro supporto sarà la nostra forza. Grazie a tutti per la comprensione”.