La GBT MedTrade Volley Palermo ko a Catania: vince VolleyValley

Le padrone di casa si aggiudicano il match per 3-1

Non arrivano punti per la GBT MedTrade Volley Palermo nel match contro la VolleyValley Funivia dell’Etna. L’avversario, certamente più strutturato ed esperto, era comunque decisamente alla portata delle ragazze di coach Linda Troiano. Alla fine le catanesi vincono 3-1 in occasione della seconda giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie B2 femminile

La classifica, dopo il ko in terra etnea, non subisce scossoni eclatanti anche in base ai risultati delle altre squadre in lotta per la salvezza. Anzi, la sconfitta della Races Finance San Lucido a Palermo contro Com.Fer ha mantenuto di fatto inalterato l’equilibrio a metà della griglia. All’assenza di Marta Li Muli, operata in settimana al legamento crociato, si è aggiunta anche quella della centrale e capitano Martina Pirrone, per impegni lavorativi, sostituita da Roberta Cracolici.

Coach Linda Troiano, a fine gara, analizza la sconfitta delle sue ragazze: “Le assenze non saranno mai un motivo di analisi di una sconfitta, per il tipo di mentalità che ho sviluppato negli anni. Abbiamo le energie e le risorse necessarie per affrontare il campionato a cui siamo chiamati. Abbiamo avuto un approccio alla partita eccessivamente timoroso, poi siamo entrate in partita ma senza riuscire a dare seguito alla prestazione del secondo set. Abbiamo sofferto oltremodo in ricezione e non abbiamo trovato le contromisure in attacco, dove dobbiamo lavorare meglio sulla distribuzione nei momenti cruciali”.