 Palermo, vigile ferito accidentalmente da un colpo di pistola di un collega
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Parte un colpo pistola mentre guardano la partita in tv, vigile ferito

corso Finocchiaro Aprile
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PALERMO
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1 min di lettura

PALERMO – Un agente della polizia municipale è stato ferito accidentalmente al bacino con un colpo di pistola da un collega, mentre si trovava in casa a Palermo insieme altri agenti per vedere la partita di calcio Palermo- Catanzaro.

Secondo quanto hanno raccontato gli agenti del comando di polizia municipale, assunti da poco, stavano maneggiando l’arma per fare le prove di sicurezza quando è partito il colpo. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri che indagano. L’agente è stato operato nel corso della nottata ed è stata estratta l’ogiva.

“Abbiamo ricevuto notizie confortanti dall’ospedale – dice il comandante Angelo Colucciello -. Il collega non è in pericolo di vita. L’intervento è andato bene. Posso solo dire che parallelamente alle indagini coordinate dalla procura e condotte dai carabinieri, avvierò un’indagine amministrativa per accertare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza sulla tenuta dell’arma da parte dell’agente che ha esploso il colpo”.

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