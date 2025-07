Pd in campo contro l’ipotesi Tardino all’Autorità portuale Sicilia occidentale

Piccione: "Grave e inaccettabile"

PALERMO – “Il Partito democratico di Palermo esprime forte preoccupazione per la possibile nomina dell’eurodeputata Annalisa Tardino alla guida dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia occidentale, in sostituzione di Pasqualino Monti. Una scelta annunciata da Salvini che rischia di compromettere il percorso virtuoso avviato in questi anni”. Così la segretaria provinciale del Partito democratico di Palermo, Teresa Piccione.

“Pasqualino Monti ha lavorato con serietà e competenza, avviando progetti strategici come il rilancio del porto di Palermo e il waterfront di Trapani – aggiunge -. È innegabile che i risultati ottenuti rappresentino un punto di svolta per lo sviluppo infrastrutturale e logistico dell’intera Sicilia occidentale. Sostituirlo con una figura che, come denunciato da più parti, non ha alcuna esperienza specifica nel settore portuale sarebbe un atto gravissimo, che lascia intravedere logiche di spartizione politica invece che una reale attenzione al bene della Sicilia”.

E ancora, sulla ventilata nomina di Tardino: “Il presidente Schifani ha il dovere di tutelare l’interesse dei siciliani, non gli equilibri della sua maggioranza. La gestione dei porti è un tema cruciale per l’economia, il lavoro e lo sviluppo sostenibile della nostra isola: non può essere affidata a chi non ha alcuna competenza tecnica, solo per ricompensare equilibri di potere nel centrodestra. Il Partito democratico di Palermo è pronto a dare battaglia in tutte le sedi istituzionali per impedire questo scempio. La Sicilia non può tornare indietro”.