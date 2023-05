Pelligra: “Vinceremo ancora”, Ferraro: “Il mio futuro? Godiamoci la festa” VIDEO

Il dibattito adesso si sposta sulla prossima stagione tra le certezze del Presidente e l'attesa del Mister.

CATANIA. A fine match, il clima è raggiante. Eppure, la consapevolezza è quella di rimanere con i piedi per terra. E’ solo Serie C anche se non è solo Serie C.

Il presidente Ross Pelligra non nasconde l’emozione ma è già carico per la stagione prossima: “Festeggeremo anche l’anno prossimo e per ora facciamo festa”, ci dice.

Un entusiasmo contagioso il suo: che ha trascinato una piazza ed ha risvegliato gli animi anche degli scettici più incalliti. E potrebbe essere davvero solo l’inizio.

Ferraro: “Sul mio futuro decide la società”

Dipendesse da lui, sarebbe già al lavoro per la prossima stagione. Tuttavia, occorrerà ancora del tempo (e non solo la fine della Poule Scudetto che vedrà impegnati i rossoazzurri) per capire verso cosa si va: se sarà, o meno, riconferma. Mister Giovanni Ferraro è stato l’allenatore artificeremmo della ripartenza e gestore di un gruppo che vanta comunque diversi senatori: “Mi sento di ringraziare tutti. Dalla città al Presidente, fino alla squadra e ai tifosi. Tutti sono stati importanti per centrare l’obiettivo del professionismo. Alla fine tutto sembra semplice, tutti dicono che questo campionato lo abbiamo vinto facilmente, ma non era così ad inizio anno. Io guardo sempre al presente, abbiamo una società che sa di calcio. Sul mio futuro? Loro faranno le giuste valutazioni ed io ora penso a godermi questa festa. Lasciatemi dire che pensare dove stavo e dove sono adesso mi inorgoglisce”.