“Per te che fai città”, l’iniziativa per le festività natalizie di Albamedia

Quattro giorni di performance sonore dalle 7.30 alle 8 per iniziare al meglio la giornata

PALERMO – La città di Palermo si apre ai festeggiamenti per il Natale 2024 con un dono a chi sin dalle prime ore del mattino si dedica a lei. I cittadini operosi che esercitano con cura e dedizione il proprio lavoro sono protagonisti di un’esperienza musicale “Al sorgere del Sole”.

“Per te che fai città “ questo è il titolo del progetto ideato da Albamedia che ha visto realizzare 4 giorni di performance sonore sulle note dei jingle natalizi dalle 7.30 alle 8 del mattino per iniziare con allegria la propria giornata lavorativa a partire dall’11 dicembre 2024. Ecco l’iniziativa descritta in un video per augurare a tutti buone feste.