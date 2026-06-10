Pesca, a Catania il convegno sul futuro del comparto: focus sui nuovi bandi

In campo 14,5 milioni per innovazione, acquacoltura e turismo

CATANIA – Le opportunità offerte dal Programma nazionale Feampa 2021-2027, i nuovi strumenti di sostegno alle imprese e le prospettive di sviluppo della blue economy saranno al centro del convegno “La Sicilia e la pesca: un mare di opportunità”, promosso dal Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana.

L’appuntamento è in programma il 15 giugno, alle 9.30, nella sede del Palazzo della Regione Siciliana a Catania. Ai lavori prenderanno parte l’assessore regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea, Luca Sammartino, dirigenti regionali, rappresentanti del mondo della ricerca, delle imprese e delle comunità costiere.

Particolare attenzione sarà riservata alla presentazione di tre nuovi avvisi pubblici recentemente emanati dal Dipartimento della Pesca Mediterranea, che mettono a disposizione complessivamente 14,5 milioni di euro per il comparto ittico siciliano.

Nel dettaglio, 12 milioni di euro saranno destinati all’acquacoltura sostenibile e all’innovazione produttiva, 2 milioni finanzieranno la diversificazione delle attività delle imprese attraverso iniziative di pescaturismo e ittiturismo, mentre 500 mila euro sosterranno progetti educativi nelle scuole dell’infanzia e primarie per promuovere la cultura della pesca sostenibile e il consumo consapevole dei prodotti ittici siciliani.

La mattinata si aprirà con una sessione dedicata allo stato di attuazione del Programma Feampa 2021-2027. Seguiranno gli interventi di dirigenti regionali ed esperti del settore, che approfondiranno temi legati alla gestione delle risorse marine, alla valorizzazione del patrimonio culturale della pesca mediterranea, alle opportunità offerte dal mercato e alle strategie di sviluppo locale delle aree costiere.

Le conclusioni saranno affidate all’assessore Sammartino. A seguire è prevista la premiazione dei sindaci e la consegna delle bandiere Reimar, il Registro delle Identità della Pesca Mediterranea e dei Borghi Marinari.

Nel pomeriggio spazio al confronto diretto con gli operatori del settore attraverso tavoli tecnici partecipativi dedicati all’innovazione, all’acquacoltura, alla trasformazione ittica e alla diffusione della cultura del mare, con un focus particolare sul coinvolgimento del mondo della scuola.