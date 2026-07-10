Pfizer Catania, Adorno (M5S): “Un tavolo per salvare produzione e lavoro”

Interrogazione all'Ars dopo l'annuncio del ridimensionamento dello stabilimento

CATANIA – La deputata del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana Lidia Adorno chiede la convocazione immediata di un tavolo di crisi sulla vertenza Pfizer dopo l’annuncio della chiusura di due linee produttive nello stabilimento di Catania e della riduzione di circa 330 posti di lavoro.

La crisi di Pfizer Catania

La parlamentare ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione, Renato Schifani, e all’assessore regionale alle Attività produttive, chiedendo un intervento urgente per affrontare quella che definisce una situazione “gravissima”.

“Si tratta dell’ennesimo rischio di desertificazione industriale del nostro territorio – afferma Adorno – e non possiamo permettere che venga disperso un patrimonio di competenze, professionalità e produzione strategica costruito in decenni di attività”.

La deputata ricorda di avere già denunciato nel marzo 2025 il progressivo depotenziamento del sito produttivo catanese, segnalando la carenza di investimenti e il rischio di un ulteriore ridimensionamento. “Oggi – sostiene – quelle preoccupazioni si sono purtroppo concretizzate, con pesanti ricadute sui lavoratori, sulle loro famiglie e sull’intero comparto produttivo”.

Preoccupazione per l’indotto

Secondo Adorno, la chiusura delle linee dedicate agli antibiotici penicillinici e alla produzione di metotrexato comporterebbe la perdita di produzioni considerate strategiche e di competenze altamente specializzate, con effetti che si estenderebbero anche all’indotto.

Per questo la parlamentare sollecita il Governo regionale ad assumere un ruolo attivo nella gestione della vertenza, convocando un tavolo con azienda, organizzazioni sindacali e istituzioni per individuare soluzioni che consentano di salvaguardare l’occupazione e il futuro industriale dello stabilimento catanese.

“La Sicilia – conclude Adorno – ha già pagato un prezzo troppo alto in termini di deindustrializzazione. La tutela del lavoro e del sistema industriale deve essere una priorità assoluta”.