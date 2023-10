Piana degli Albanesi, incendia resti di potatura: agricoltore denunciato

L'uomo è stato identificato dai forestali del Corpo regionale

PIANA DEGLI ALBANESI – I carabinieri hanno denunciato per incendio boschivo colposo un agricoltore di Piana degli Albanesi, nel Palermitano, che aveva appiccato le fiamme agli sfalci di potatura. Con le alte temperature l’incendio si è propagato nella zona della riserva naturale Serra della Pizzuta.

A identificare l’autore dell’incendio sono stati i forestali del Corpo regionale in servizio nella zona. Il responsabile dell’incendio, B.A., 60 anni, è un allevatore, proprietario di parte dell’area boscata andata in fumo. Per spegnere l’incendio sono intervenute diverse squadre dei forestali.