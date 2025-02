Piantumazione di 6000 alberi: il futuro bosco di Castel Di Iudica

L'avviso pubblico della Città metropolitana

CATANIA – La Città Metropolitana di Catania ha partecipato all’avviso pubblico, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per la “tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” attraverso la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane.

Grazie al lavoro sinergico ed attuativo dell’amministrazione comunale di Castel Di Iudica, in provincia di Catania, sono già partiti i lavori di messa a dimora di circa 6000 alberi. Sodisfatto il sindaco Ruggero Strano: “Con questa piantumazione di nuovi arbusti finalmente avremo un vero e proprio bosco nella zona, da noi individuata, antistante l’area mercatale che come amministrazione attrezzeremo nel migliore dei modi per offrire tanti servizi, in un progetto di turismo sostenibile, prevedendo un incontro con la commissione toponomastica per deciderne il nome.

Tutto ciò migliorerà soprattutto la salute e il benessere dei miei concittadini, preservando e valorizzando la naturalità diffusa, la biodiversità e i processi ecologici legati a ecosistemi pienamente funzionali e resilienti.

Un processo di recupero dei paesaggi antropizzati valorizzando le periferie e le connessioni ecologiche con le aree interne rurali (corridoi ecologici, reti ecologiche territoriali) e il sistema delle aree protette.

Le aree verdi, soprattutto se alberate, possono infatti fornire numerosi benefici sia ecologici, sia sociali ed economici, benessere psico-fisico, educazione ambientale, riqualificazione edilizia, risparmio energetico, turismo, rivalutazione del patrimonio storico- artistico e contatto con la natura. Insomma, un sogno che diventa realtà a Castel Di Iudica!”.