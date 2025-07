Coast to Coast e L’Angolo Divino: l’esperienza tra cucina e vino nel cuore di Palermo

Tra le vie trafficate e vivaci di Palermo, in Via Ausonia c’è un angolo dove la ristorazione diventa esperienza quotidiana, ma mai banale. Coast to Coast – ristorante e delivery già noto per la sua formula inclusiva e contemporanea – ha saputo conquistare negli anni una clientela trasversale, unendo in un’unica proposta colazione, pranzo, aperitivo e cena, con un’ampia offerta che spazia tra poke, sushi, piatti caldi e, la sera, un’interessante selezione di pizze. A completare il progetto, da poche settimane è nata una nuova realtà enogastronomica: L’Angolo Divino, enoteca urbana pensata per chi ama il vino, le degustazioni e le atmosfere intime ma informali.

Dalla colazione alla cena: una proposta completa, moderna e accessibile

Coast to Coast, in via Ausonia 56, è un locale dinamico pensato per rispondere a tutte le esigenze della giornata. Si comincia con la colazione, servita in una sala accogliente o da portare via.

A pranzo, la cucina si orienta verso soluzioni fresche e bilanciate. Protagonisti sono i poke – piatti hawaiani rivisitati con gusto mediterraneo – preparati con ingredienti selezionati come tonno e salmone freschissimo, avocado, mango, edamame e salse leggere, tutte servite su riso o insalata. C’è spazio anche per chi preferisce un pranzo veloce e sano: insalatone, sushi box e piatti fusion che strizzano l’occhio alla cucina giapponese, senza allontanarsi troppo dalla praticità di una pausa pranzo italiana.

Nel pomeriggio e all’ora dell’aperitivo, Coast to Coast cambia ritmo: il bancone si colora di cocktail, vini e proposte da condividere. Taglieri misti, stuzzichini creativi e finger food introducono la serata in un’atmosfera giovane e rilassata. Ma è con la cena che il locale raggiunge il suo apice: il forno si accende e sforna pizze leggere, profumate, lievitate naturalmente e condite con topping e prodotti di qualità.

L’Angolo Divino: la nuova enoteca urbana che parla la lingua del vino

Da questo spirito di ricerca, varietà e attenzione alla qualità nasce L’Angolo Divino, al civico 64 di via Ausonia. Più che un’enoteca tradizionale, è un luogo d’incontro pensato per avvicinare il pubblico al mondo del vino in maniera semplice ma raffinata. Aperta tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 16:30 alle 22:30, L’Angolo Divino propone degustazioni mirate, calici al bicchiere, bottiglie selezionate e piatti in abbinamento, come salumi e formaggi ricercati, bruschette gourmet e proposte da accompagnamento.

L’idea alla base è quella di rendere il vino accessibile, senza rinunciare alla qualità. Per questo la selezione delle etichette – curata direttamente dai titolari – spazia dal panorama nazionale a quello internazionale, con bollicine francesi, bianchi tedeschi e rossi autoctoni siciliani, passando per produttori emergenti e maison consolidate. Il vino può essere degustato sul posto o acquistato in modalità take away: un servizio perfetto per chi desidera portare a casa un buon vino o accompagnare il pasto ordinato da Coast to Coast con la bottiglia più adatta.

Coast to Coast e L’Angolo Divino sono la dimostrazione che qualità e accessibilità possono convivere. La prima struttura, con la sua proposta gastronomica ampia e orari flessibili, si è affermata come punto di riferimento per una clientela giovane ma attenta, che cerca un buon piatto in ogni momento della giornata. La seconda, con l’enoteca, aggiunge un tassello importante al concetto di ospitalità: non solo un posto dove mangiare o bere, ma anche un luogo dove imparare, confrontarsi e scoprire nuovi sapori.

Coast to Coast e Angolo Divino vi aspettano a via Ausonia, 56 e 64 – Palermo. Per informazioni e prenotazioni contattate il numero 091 777 3692 o mandate una mail a info@coasttocoastdelivery.it. Scopri orari e street menu su coasttocoastdelivery.it e segui @coasttocoast e @angolodivinopalermo su Facebook e Instagram per novità, eventi degustazione e promozioni esclusive.