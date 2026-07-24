Gli ordini del boss Verga a Salamone e Ariolo

PALERMO – Ci sono le richieste di pizzo che fanno rumore e quelle sottotraccia. Impossibile nascondere le bottiglie di benzina, i raid incendiari e i colpi di kalashnikov. Diverso è il caso dei professionisti.

Emblematica è la vicenda di un dentista. Ne parlavano Salvatore Verga e Salvatore Ariolo, mandante ed esecutore delle intimidazioni nel mandamento di San Lorenzo, arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri.

I due discutevano di “quello del piazzale” e di “quello del gioco” (dalla trascrizione delle intercettazioni emerge che hanno pagato, ma non c’è alcuna denuncia a confermarlo) che aveva sborsato subito duemila euro con l’impegno di onorare altre due rate a Pasqua e a Natale. L’intimidazione era andata a buon fine. La vittima aveva solo chiesto solo una dilazione di alcuni giorni. Una volta ottenuti i soldi furono girati a chi gestisce la cassa. Una delle figure a cui si deve ancora dare un volto.

Ala fine del dialogo agli dell’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e dai sostituti Giovanni Antoci e Andrea Fusco, ecco spuntare il dentista. Si era incontrato con Ariolo, al quale aveva spiegato di non essere in condizione di pagare: “Sono tutto consumato”.

Ariolo progettava di fargli di nuovo visita assieme a Matteo Salamone, altro braccio operativo di Verga: “E ci vado con lui… ci devi andare con me”, diceva Salamone. “Ma chi è questo?”, domandava. “Il dentista”, rispondeva Ariolo.

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Verga non aveva alcuna intenzione di credere ai problemi economici della vittima: “Siccome è passato la Pasqua di prima, è passata pure… ce ne dà cinque e ci vediamo già del prossimo anno in poi, da Pasqua in poi, a posto. Ne dà direttamente cinque… due e cinque e due cinque… e siamo a posto pure per questo Natale che sta venendo che siamo in carenza organica, gli dici neanche sappiamo se ci siamo a Natale, prendi cinque direttamente e se ne parla poi a Pasqua”.

Salamone pensava di passare subito alle maniere forti: “Io lo posso annagghiare io a questo?”.

Le intercettazioni sono del mese di giugno scorso. Ci sono richieste di pizzo che fanno rumore. Altre che avvengono in silenzio ai danni di tanti professionisti. La percentuale di chi paga è altissima.