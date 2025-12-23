Il senatore di Fratelli d'Italia annuncia lo stanziamento nella manovra

CATANIA – “Un segnale concreto per Catania e per uno dei suoi gangli vitali più importanti: la scuola. All’interno della manovra economica del governo Meloni, su mia proposta e grazie a un costante confronto con il sindaco di Catania, Enrico Trantino, sono stati stanziati 200.000 euro per la ricostruzione e il potenziamento della biblioteca dell’Istituto comprensivo Pestalozzi”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese.

“Questo intervento – aggiunge Pogliese – assume un significato ancor più profondo e necessario alla luce del vile attentato subito dalla scuola: un ignobile incendio doloso che ha colpito al cuore il presidio culturale del quartiere, distruggendo proprio la biblioteca. Chi brucia i libri, chi attenta alla cultura, chi devasta i beni pubblici non è un semplice vandalo, ma un criminale che cerca di ferire la comunità nel luogo dove si formano le future generazioni, si coltiva il sapere e si costruisce il senso di comunità”.

Un “presidio fondamentale in un’area complessa”

“Con questo stanziamento, voluto fortemente e inserito in Manovra – sottolinea l’ex sindaco di Catania – rispondiamo con i fatti: la biblioteca della Pestalozzi non solo ritornerà a vivere, ma sarà riqualificata e potenziata, a beneficio di tutti gli studenti e del quartiere”.

“La Pestalozzi è infatti un presidio educativo e sociale fondamentale in un’area complessa della città, un faro di legalità, crescita e integrazione. Desidero ringraziare per l’azione costante di pungolo il Presidente della Sesto Municipio, Francesco Valenti, confermando come questa azione sia il frutto di un ascolto attento delle istanze del territorio. Questo risultato – conclude Pogliese – dimostra l’attenzione costante e l’impegno tangibile del governo Meloni per il territorio”.