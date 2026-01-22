 Salvini: "Conto di vedere gli operai al lavoro entro la fine del mandato"
Ponte, Salvini: “Conto di vedere gli operai al lavoro entro fine mandato”

"La settimana prossima decreto che dà risposte ai rilievi della Corte dei conti"
INFRASTRUTTURE
di
1 min di lettura

ROMA – “Sono un testone, non è facile, perché abbiamo mille opposizioni pregiudiziali. Ma pensate oggi con le mareggiate in Sicilia, con i traghetti fermi, avere un ponte dove giorno e notte auto e camion possono passare. Stiamo lavorando a un decreto che dovrebbe arrivare in Cdm la settimana prossima, che prende in considerazione tutti i rilievi della Corte dei conti, visto che siamo persone garbate, giudiziose. Cerca di dare una risposta tema per tema sulla compatibilità ambientale e la sostenibilità economica. Un ponte serve. Non voglio più dare date, sennò ricorsi e controricorsi, ma conto entro la fine del mio mandato che gli operai e ingegneri siano al lavoro”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, ospite della puntata per i 30 anni della trasmissione Porta a porta, su Rai1, parlando del Ponte sullo Stretto.

